Manfredonia, tanica olio esausto abbandonata in spiaggia: “Gesto criminale”

Le Guardie Ambientali Italiane, dopo aver scoperto una latta piena di olio esausto di circa 25 litri, abbandonata illegalmente sulla spiaggia della riviera sud, (sciale degli Zingari) hanno immediatamente denunciato il tutto, al Comando della Polizia Locale, (verifiche e bonifica a breve).

Abbandonare una latta da 25 litri, piena di olio esausto, sulla spiaggia della Riviera Sud, aggiunge Manzella, non è solo un atto incivile, è un vero e proprio crimine ambientale.

“Manfredonia sta già vivendo una situazione delicata sulla balneazione: se quell’olio finisse in mare, il danno sarebbe gravissimo, per l’ambiente, per il turismo, per tutti noi. Serve più controllo, ma soprattutto più coscienza. Non si può restare in silenzio davanti a gesti così criminali”

Alessandro Manzella

Resp.le Guardie Ambientali Italian