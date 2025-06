[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia, stabilimento Dopla, La Marca: “Amaro in bocca”

📍“Lascia l’amaro in bocca l’esito dell’asta per l’acquisto dello stabilimento ex Dopla. La delusione, però, non ha minimamente scalfito la determinazione degli ex lavoratori e la nostra ferma volontà di essere al loro fianco”. È il commento del sindaco di Manfredonia Domenico La Marca al termine dell’incontro con gli stessi lavoratori a cui ha partecipato l’assessore allo Sviluppo economico Matteo Gentile.

“L’Amministrazione comunale, di concerto con la Regione Puglia, ha sostenuto con impegno ed entusiasmo questo progetto, convinti come siamo della necessità di costruire dal basso, con le energie e le competenze del nostro territorio, nuovi modelli di sviluppo e nuove relazioni di lavoro fondate sulla valorizzazione delle persone e il rispetto dei luoghi”, continua il sindaco.

“Nei mesi che abbiamo alle spalle, ci siamo incontrati con loro e le loro famiglie, li abbiamo conosciuti e ne abbiamo apprezzato la volontà di riattivare la produzione, la determinazione a rischiare indennità di disoccupazione e trattamenti di fine rapporto, la lucidità impiegata nella stesura di un business plan credibile e fattibile.

Insieme abbiamo compiuto un percorso che vogliamo prosegua ed è con questo spirito che ci siamo incontrati per comprendere quali azioni possono ora essere messe in campo”.

“L’Amministrazione comunale s’impegnerà a conoscere l’identità dell’anonimo investitore che ha acquistato l’impianto ex Dopla per comprendere quali siano i suoi obiettivi e se ci siano margini di collaborazione con la cooperativa dei lavoratori” aggiunge l’assessore Gentile.

“Il contesto economico e normativo in cui ci muoviamo è questo, inutile fare finta che sia diverso o, peggio, attribuire responsabilità a chi non ne ha. Ciò che le istituzioni possono e debbono fare è promuovere il dialogo tra gli investitori e il territorio con il condiviso intento di creare opportunità di lavoro e sviluppo”.