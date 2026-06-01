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Comune di Manfredonia: “Protagonisti di un grande weekend”

Un fine settimana intenso, partecipato e ricco di appuntamenti ha animato la città di Manfredonia, confermando ancora una volta la capacità del territorio di ospitare eventi di qualità e di attrarre cittadini, turisti, appassionati e visitatori.

Grande successo per “Puglia Rosé – La Notte dei Rosati”, l’evento ospitato nella suggestiva cornice del Porto Turistico Marina del Gargano che ha trasformato il porto turistico di Manfredonia in un grande percorso dedicato alla valorizzazione del vino rosato, delle eccellenze enogastronomiche e della promozione territoriale.

Una serata partecipata e apprezzata che ha visto una straordinaria collaborazione tra pubblico e privato, resa possibile grazie all’organizzazione di Studio 360 e Partesa, alla collaborazione delle attività commerciali presenti sul porto e al lavoro sinergico di tutti i soggetti coinvolti.

Parallelamente, la città è stata protagonista anche sul piano sportivo con la quinta edizione del Rally Costa del Gargano, manifestazione, organizzata da Gargano e Tecno Motor Racing Team, valida come seconda tappa della Coppa Rally di Zona 8 ACI Sport 2026, che ha richiamato sul territorio equipaggi, appassionati e pubblico provenienti da diverse regioni italiane.

Dopo quasi 250 chilometri di gara, con arrivo in Piazza del Popolo a Manfredonia, il successo finale è andato al pilota locale Giuseppe Bergantino, navigato da Giovanni D’Errico su Skoda Fabia.

L’Amministrazione Comunale ringrazia la Polizia Locale, ASE, gli uffici comunali, i volontari e la PASER per il supporto organizzativo e operativo garantito durante tutte le manifestazioni.

Eventi come questi rappresentano non solo importanti momenti di promozione territoriale e aggregazione, ma generano anche un impatto concreto sull’economia locale, portando migliaia di persone in città con effetti positivi sulle strutture ricettive, sulle attività commerciali, sulla ristorazione e sull’intero indotto cittadino.