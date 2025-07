[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia, spariti alcuni alberi dal marciapiede in Viale Michele Magno

“Perdere un albero – è la nostra perdita”.

Come per “magia” spariti alcuni alberi dal marciapiede in Viale Michele Magno, all’altezza del civico 19. Gli alberi, giorni addietro, sono stati tagliati di netto alla base del tronco.

“Non è possibile abbattere o potare un albero che si trova sul suolo pubblico. Questa necessità deve essere segnalata al Comune e, in caso di presunto pericolo, anche ai Carabinieri Forestali”.

L’abbattimento degli alberi, aggiunge Manzella, produce un danno irreparabile per tutta la collettività.

Alessandro Manzella

Resp.le Guardie Ambientali Italiane.