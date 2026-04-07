Manfredonia, sospese le attività didattiche alla Don Milani
MANFREDONIA. SOSPENSIONE ATTIVITÀ DIDATTICHE DEL PLESSO DON MILANI UBICATO IN VIA TRATTURO DEL CARMINE PER INTERRUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA NELLA GIORNATA DELL’ 08/04/2026.
IL SINDACO
Vista la nota Prot. n. 20880 del 07/04/2026, con la quale il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo
Statale “Don Milani uno + Maiorano”, ha comunicato che il Gestore di corrente elettrica “e- distribuzione”
ha emanato un avviso di interruzione di energia elettrica nella giornata di mercoledì 07/04/2026 e,
pertanto, ha richiesto la sospensione delle attività didattiche del plesso “Don Milani” ubicato in Via Tratturo del Carmine;
Considerato che l’assenza di energia elettrica compromette, per detta giornata, le condizioni di agibilità
della struttura in parola, atteso che non risulterà possibile garantire il funzionamento degli impianti, nonché all’utilizzo delle luci artificiali e delle apparecchiature informatiche e di telecomunicazione;
Ritenuto pertanto necessario, disporre, con urgenza, la sospensione delle attività didattiche del plesso “Don Milani” ubicato in Via Tratturo del Carmine dell’Istituto Comprensivo Statale “Don Milani uno + Maiorano”.
Visto l’art. 50 del D.lgs. 267/2000;
O R D I N A
per i motivi esposti in premessa, la sospensione delle attività didattiche che si svolgono nel plesso “Don
Milani” ubicato in Via Tratturo del Carmine, che ospita la Scuola Secondaria di primo grado, per il giorno
08/04/2026.
La presente ordinanza è inviata per competenza al USP di Foggia e al Dirigente Scolastico dell’Istituto
Comprensivo Statale “Don Milani uno + Maiorano”.