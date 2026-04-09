ManfredoniaScuola
Manfredonia, sospensioni delle lezioni nei plessi Dante Alighieri e Galileo Galilei
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
Manfredonia, sospensioni delle lezioni nei plessi Dante Alighieri e Galileo Galilei
Oggetto: SOSPENSIONE ATTIVITA’ DIDATTICHE ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE UNGARETTI MADRE TERESA DI CALCUTTA PER INTERRUZIONE ENERGIA ELETTRICA.
LA VICESINDACA
Vista la nota Prot. n. 21331 del 09/04/2026, con la quale il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo
Statale “Ungaretti – Madre Teresa di Calcutta”, ha comunicato che il Gestore di corrente elettrica “ edistribuzione” ha emanato un avviso di interruzione di energia elettrica, come segue:
- Venerdì 10/04/2026 dalle ore 14:00 – Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado del
plesso “Dante Alighieri”;
- Lunedì 13/04/2026 per l’intera giornata – Scuola dell’Infanzia del plesso “Galileo Galilei”,
e, pertanto, ha richiesto la sospensione delle attività didattiche;
Considerato che l’assenza di energia elettrica compromette le condizioni di agibilità delle strutture in parola e non permette il funzionamento delle pompe antincendio, l’utilizzo di illuminazione e servizi igienici, nonché l’utilizzo dell’ascensore e delle apparecchiature informatiche e di telecomunicazione;
Ritenuto pertanto necessario, disporre, con urgenza, la sospensione delle attività didattiche:
- nella Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado del plesso “Dante Alighieri” dalle ore
14:00 di Venerdì 10 Aprile 2026;
- nella Scuola dell’Infanzia del plesso “Galileo Galilei” dell’Istituto Comprensivo Statale
“Ungaretti – Madre Teresa di Calcutta” per l’intera giornata di Lunedì 13 Aprile 2026;
Visto l’art. 50 del D.lgs. 267/2000;
O R D I N A
per i motivi esposti in premessa, la sospensione delle attività didattiche che si svolgono nei plessi “Dante Alighieri” e “Galileo Galilei” dell’Istituto Comprensivo Statale “Ungaretti – Madre Teresa di Calcutta” come innanzi precisato.
La presente ordinanza è inviata per competenza al USP di Foggia e al Dirigente Scolastico dell’Istituto
Comprensivo “Ungaretti – Madre Teresa di Calcutta”.
Dalla sede Municipale, 09/04/2026 LA VICESINDACA
Cecilia Simone