Manfredonia, si continua ad abbandonare monnezza, in ogni luogo

Manfredonia 7 luglio 2025

Si continua ad abbandonare monnezza, in ogni luogo..

Il verificarsi dei continui abbandoni di immondizia per le strade della città e non solo.. dimostra, che la rimozione dei cassonetti stradali, pensata per migliorare il servizio, ha finito per peggiorare la situazione, specialmente senza un sistema alternativo realmente efficace.

Questo è quello che denunciano le Guardie Ambientali Italiane, attraverso il suo responsabile Alessandro Manzella.

L’aumento dell’immondizia abbandonata, anche nel centro di Manfredonia, dimostra che la rimozione dei cassonetti stradali è stata una scelta sbagliata.. Quei contenitori, seppur “imperfetti” perché malmessi, riuscivano a contenere parte del degrado. Oggi invece vediamo spazzatura ovunque: sui marciapiedi, davanti ai portoni, lungo le strade.

“È ora di ripensare il sistema, ascoltando i cittadini e guardando in faccia la realtà”.

Alessandro Manzella

Resp.le Guardie Ambientali Italian