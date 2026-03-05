Manfredonia, scontro Galli-Schiavone. Il consigliere: “Si atteggia in maniera arrogante a futuro sindaco”
Manfredonia, scontro Galli-Schiavone. Il consigliere: “Si atteggia in maniera arrogante a futuro sindaco” la risposta di Ugo Galli al comunicato di Francesco Schiavone
Chi governa la Città deve comprendere le norme ed applicarle, tacendo quando non conosce gli argomenti
Come avevamo già segnalato, la deliberazione di giunta, con la quale si ridefinisce il piano tariffario dei parcheggi pubblici, è stata emanata in forza di una norma, abrogata dall’1 aprile 2023.
Infatti, il piano economico finanziario, sulla base del quale risultano effettuate le valutazioni del Comune si fonda su di una legge non più vigente da quasi tre anni.
Quando si modifica un contratto pubblico, come quello dei parcheggi, si applicano le disposizioni esistenti. Si cambia, oggi, il contratto e, dunque, si ricorre al codice presente.
Questo principio elementare (che l’assessore ignora completamente, non leggendo gli atti ed avendo una formazione non meglio specificata) emerge chiaramente da quanto richiesto dallo stesso concessionario al Municipio sin dal 4 febbraio. In quella data, si trasmetteva il nuovo piano finanziario per modificare, espressamente, il contratto precedente.
Male non farebbe, quindi, l’assessore a documentarsi, evitando di atteggiarsi, in maniera arrogante e superficiale, a futuro sindaco, senza strumenti conoscitivi specifici.
Questi concetti costituiscono, per me, pane quotidiano, da circa trentacinque anni, per ragioni di studio, lavoro, ed a causa dei tanti incarichi d’insegnamento universitario ricevuti, mentre qualcun altro sognava già un futuro da imbonitore, con chiacchiere, fumo negli occhi e mistificazioni politico-amministrative.
Ugo Galli – Consigliere Comunale