Manfredonia, rubati i nuovi faretti installati nelle fontane in Piazza Falcone e Borsellino?

MANFREDONIA – La segnalazione di Bruno Mondelli oggi sui social “Non ci posso credere! Ditemi che non è vero. Si sono rubati i faretti della fontana Piscitelli”. Nelle scorse settimane avevamo con grande enfasi celebrato l’impegno dell’amministrazione comunale nel ripristinare l’illuminazione delle fontane in uno degli angoli piu belli della nostra città. Purtroppo la triste sorpresa di questi giorni, dove ignoti hanno rubato i faretti installati da poco all’interno della fontana in Piazza Falcone e Borsellino a Manfredonia.

Qualcuno sui social scrive “ma forse è in manutenzione” in realtà come si vede dalle foto, i faretti sono stati tranciati di netto. Nella piazza sono presenti delle telecamere di sicurezza, speriamo che presto le autorità competenti possano trovare i responsabili di questo furto.