Manfredonia: Riviera sud, territorio martoriato da continui abbandoni illeciti di rifiuti.

In un territorio già “invalidato” dalle istituzioni, si continua a violentarlo con abbandoni di rifiuti di ogni genere. Le Guardie Ambientali Italiane, durante controlli che svolgono sul territorio in difesa dell’ambiente, hanno scoperto tonnellate di rifiuti edili, abbandonati illecitamente nei pressi di Scalo dei Saraceni, in un terreno agricolo, a ridosso di un casolare, nella litoranea sud.

La litoranea Sud, aggiunge Manzella, nel tratto dall’ex lido Bagni Romagna, all’ex Salcomar, è diventato terreno fertile, per abbandonare rifiuti di ogni genere, da criminali senza scrupoli.

“Non vanno dimenticati I residenti di Sciale delle Rondinelle, che sono ancora in apprensione per le

cento tonnellate circa di Ecoballe, (provenienti dalla Campania) abbandonate illecitamente a pochi metri dalle loro abitazioni, che non sono state ancora bonificate”.

Alessandro Manzella

Resp.le Guardie Ambientali Italiane