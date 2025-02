[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia – Riviera Sud: cumuli di rifiuti speciali dati alle fiamme, tra sciale degli Zingari e Lido Salpi.

A scoprire, che le cataste di rifiuti abbandonate illecitamente, non c’erano più, perché dati alle fiamme,

sono state le Guardie Ambientali Italiane sede Regionale di Manfredonia, mentre stavano sorvolando con l’ausilio del drone,

un’area della Riviera Sud, compresa tra sciale degli Zingari e Lido Salpi.

Il territorio in questione, purtroppo, già reduce di importanti abbandoni illeciti di rifiuti (vedasi le tonnellate di Ecoballe abbandonate illecitamente nell’ex lido Bagni Romagna) non ancora bonificate.

Il rogo ha interessato cumuli di rifiuti, ammassati in un terreno compreso tra sciale degli Zingari e Lido Salpi, costituiti da frigoriferi, mobili, divani, contenitori in plastica, sacchi di iuta, pedane in legno e sacconi colmi di rifiuti, derivanti presumibilmente da attività agricola.

“Bruciare quei rifiuti, è stato estremamente dannoso per l’ambiente e per la salute umana.

Gli effetti principali, sono stati l’emissione di gas tossici e inquinanti, la contaminazione del suolo e delle acque, il contributo al cambiamento climatico, danni alla biodiversità e ai sistemi ecologici e problemi di salute pubblica”.

Questi crimini Ambientali, aggiunge Manzella, accadono ancora, perché le ISTITUZIONI non intervengono in tempi brevi a bonificare i territori, contaminati da rifiuti abbandonati illegalmente.

Alessandro Manzella

Resp.le Guardie Ambientali Italiane