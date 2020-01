Manfredonia, ripristino Parco Giochi vandalizzato

Gent.mi

il direttivo della AVS Sant’Orsola è lieto di fare conoscere alla comunità che il ripristino del parco giochi “Diana” in piazzale Brunelleschi, vandalizzato nei giorni scorsi, ha avuto inizio grazie alla volonterosa operosità dei nostri soci. Ancora una volta facciamo appello a tutti coloro che hanno a cuore, in primis, il benessere dei bimbi, e poi della nostra città: aiutateci a tutelare questi posti, forniteci il vostro aiuto, solo insieme possiamo soverchiare la becera inerzia che attanaglia i molti e lo spregevole atteggiamento che alcuni manifestano per ciò che è di tutti.

Grazie a tutti.