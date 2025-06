[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia, “Rimozione dei cassonetti stradali a prescindere?

Manfredonia 23 giugno 2025

Rimozione dei cassonetti stradali, a prescindere..!?

Stamattina, una circostanza ripresa dalle Guardie Ambientali Italiane, in città, alle 09.30 circa, nei pressi delle case ANAS. Immaginate gestire questa situazione, con le buste e qualche mastello, per le case sparse in campagna e Frazione Montagna (Parco Nazionale del Gargano).

“L’amministrazione comunale, dopo aver rimosso i cassonetti stradali in determinate aree, pretende la raccolta differenziata porta a porta, per le CASE SPARSE e la MONTAGNA – senza aver fornito il kit completo dei mastelli per i rifiuti, addirittura, rimpiazzandoli con delle buste (inadatte per fattori ambientali) e stabilendo un calendario di ritiro ogni 1/15 giorni”.

Questa, aggiunge Manzella, non è gestione: è una barzelletta fatta sulle spalle dei cittadini, che invece meriterebbero rispetto, ascolto e servizi reali.

Alessandro Manzella

Resp.le Guardie Ambientali Italiane