Manfredonia, rifiuti non raccolti allo Scalo dei Saraceni

🛑 Manfredonia 19 aprile 2025

Scalo dei Saraceni – rifiuti non raccolti in viale delle Mimose.

👉 Questa è una piaga, quella di chiamare tutti i numeri, dal verde al color lilla, dell’azienda servizi ecologici (ASE Spa) e nessuno mai interviene, neanche per un sopralluogo.

Questa è la situazione ambientale, che si presenta oggi, alla vigilia della santa Pasqua, nello scalo dei Saraceni, precisamente in viale delle Mimose. Cosa bisogna fare, purché il Comune e istituzioni competenti, intervengano per evitare degrado e vergogna nel nostro paese?

“I Comuni possono essere soggetti a sanzioni se non rispettano i propri regolamenti comunali in materia di raccolta dei rifiuti, che spesso specificano i tempi e le modalità di raccolta e la mancata osservanza di tali disposizioni potrebbe, comportare sanzioni amministrative”.

Alessandro Manzella

Resp.le Guardie Ambientali Italiane