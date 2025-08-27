Attualità Manfredonia

Manfredonia, rifiuti abbandonati in una strada privata di campagna

Alessandro Manzella27 Agosto 2025
🛑 Manfredonia 27 agosto 2025

Rifiuti abbandonati in una strada privata di campagna.

👉 L’abbandono illecito dei rifiuti, continua come se, non ci fosse un domani, l’ennesimo abbandono, questa volta, in una strade privata di campagna, lungo viale Padre Pio. È una vergogna che continua senza freni.

👇La denuncia delle Guardie Ambientali Italiane, attraverso il suo responsabile Alessandro Manzella. Molti di questi criminali dell’ambiente, sanno di poter agire indisturbati, lontano da occhi indiscreti e spesso senza conseguenze.

Ma è assurdo, aggiunge Manzella, che chi vive in campagna debba convivere con l’ansia di ritrovarsi la propria terra trasformata in discarica. Serve più controllo, più rispetto, e soprattutto pene certe. Non possiamo più accettare tutto questo in silenzio.

A breve, come promesso da Domenico La Marca – Sindaco – con l’istallazione di 30 fototrappole e l’intensificare dei controlli sul territorio, si spera di contenere questo triste e annoso problema, che penalizza tanto il nostro paese.

Alessandro Manzella

Resp.le Guardie Ambientali Italiane

