Manfredonia, rifiuti abbandonati in una strada privata di campagna
Manfredonia 27 agosto 2025
Rifiuti abbandonati in una strada privata di campagna.
L’abbandono illecito dei rifiuti, continua come se, non ci fosse un domani, l’ennesimo abbandono, questa volta, in una strade privata di campagna, lungo viale Padre Pio. È una vergogna che continua senza freni.
La denuncia delle Guardie Ambientali Italiane, attraverso il suo responsabile Alessandro Manzella. Molti di questi criminali dell’ambiente, sanno di poter agire indisturbati, lontano da occhi indiscreti e spesso senza conseguenze.
Ma è assurdo, aggiunge Manzella, che chi vive in campagna debba convivere con l’ansia di ritrovarsi la propria terra trasformata in discarica. Serve più controllo, più rispetto, e soprattutto pene certe. Non possiamo più accettare tutto questo in silenzio.
A breve, come promesso da Domenico La Marca – Sindaco – con l’istallazione di 30 fototrappole e l’intensificare dei controlli sul territorio, si spera di contenere questo triste e annoso problema, che penalizza tanto il nostro paese.
Alessandro Manzella
Resp.le Guardie Ambientali Italiane