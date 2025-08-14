Manfredonia, raccolta differenziata altalenante?

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

🛑 Manfredonia 14 agosto 2025

Raccolta differenziata altalenante!?

👉 Manzella: è inaccettabile che i cittadini debbano subire disagi per la cattiva organizzazione dell’azienda incaricata alla raccolta rifiuti. A Siponto, in viale dei pini, podere 12, come in altre zone, la mancata puntualità del servizio differenziato sta causando accumuli, disagi igienici e malcontento generale.

👇Chi paga regolarmente le tasse merita rispetto e servizi efficienti. È ora che l’ASE dia risposte concrete e che l’amministrazione comunale vigili seriamente.

Alessandro Manzella

Resp.le Guardie Ambientali Italiane