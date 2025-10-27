Attualità Manfredonia

Manfredonia, presenza persistente di cinghiali sul territorio

Alessandro Manzella27 Ottobre 2025
CINGHIALI
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Presenza persistente di cinghiali sul territorio

MANFREDONIA – Alle prime luci dell’alba, durante i controlli ambientali, le Guardie Ambientali Italiane hanno avvistato e cristallizzato, un branco di cinghiali, che dalla località Santo Spiriticchio, si spostavano verso la riserva naturale di Frattarolo, attraversando la Strada Provinciale 59.

Una scena suggestiva, ma allo stesso tempo preoccupante. L’emergenza cinghiali sul nostro territorio, aggiunge Manzella, è tutt’altro che risolta: questi animali continuano a rappresentare un pericolo reale, soprattutto per la sicurezza stradale.

Non possiamo continuare ad assistere in silenzio, né limitarci a registrare gli avvistamenti o gli incidenti. Servono interventi seri, coordinati e tempestivi da parte delle istituzioni competenti. Il territorio va tutelato, ma anche chi lo abita e lo percorre ogni giorno.

Alessandro Manzella
Resp.le Guardie Ambientali Italiane

Alessandro Manzella27 Ottobre 2025
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
© Copyright 2025, Tutti i diritti riservati  |  Powered by Know K. Srl -- Stock Photos provided by our partner Depositphotos ©SIPOMEDIA ADV SRLS P.IVA 04409080712 www.sipomedia.it - Testata Giornalistica reg. n. 7/07, Trib di Foggia in data 24.04.07 - Direttore: Luca Pernice redazione@ilsipontino.net©