Manfredonia, presenza persistente di cinghiali sul territorio
MANFREDONIA – Alle prime luci dell’alba, durante i controlli ambientali, le Guardie Ambientali Italiane hanno avvistato e cristallizzato, un branco di cinghiali, che dalla località Santo Spiriticchio, si spostavano verso la riserva naturale di Frattarolo, attraversando la Strada Provinciale 59.
Una scena suggestiva, ma allo stesso tempo preoccupante. L’emergenza cinghiali sul nostro territorio, aggiunge Manzella, è tutt’altro che risolta: questi animali continuano a rappresentare un pericolo reale, soprattutto per la sicurezza stradale.
Non possiamo continuare ad assistere in silenzio, né limitarci a registrare gli avvistamenti o gli incidenti. Servono interventi seri, coordinati e tempestivi da parte delle istituzioni competenti. Il territorio va tutelato, ma anche chi lo abita e lo percorre ogni giorno.
Alessandro Manzella
Resp.le Guardie Ambientali Italiane