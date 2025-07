[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia, “Piscio di cani ovunque”

Non è possibile che i titolari delle attività, nella centralissima via di corso Manfredi, debbano iniziare ogni giornata pulendo piscio di cani su serrande, vetrine e arredi esterni, “quando va bene” altrimenti deiezioni..

Situazione davvero spiacevole e inaccettabile, che offende il decoro urbano e crea disagi concreti per chi lavora e investe nel centro cittadino.

“È evidente una mancanza di senso civico da parte di alcuni proprietari di animali, ma anche una carenza di controlli e sanzioni da parte delle autorità. È urgente intervenire: servono più controlli, multe a chi non rispetta le regole e campagne di sensibilizzazione rivolte ai cittadini”.

Una città pulita e civile, aggiunge Manzella, è responsabilità di tutti, ma la tolleranza verso l’inciviltà non può più essere la norma.

Alessandro Manzella

Resp.le Guardie Ambientali Italiane