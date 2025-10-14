Manfredonia, perdita anomala di acqua nel canalone di Viale dell’industria
Manfredonia 14 ottobre 2025, perdita anomala di acqua nel canalone Viale dell’industria.
in un periodo segnato da siccità e crisi idrica, notare la presenza di acqua in un canale diventa un dettaglio tutt’altro che trascurabile. Durante un’attività di controllo sul territorio, le Guardie Ambientali Italiane hanno rilevato una sospetta perdita d’acqua nel canalone situato su viale Padre Pio, svincolo viale dell’industria.
Dopo un’osservazione più attenta, si è potuto constatare che si tratta effettivamente di una dispersione anomala d’acqua. In un momento così delicato, è fondamentale intervenire con urgenza per evitare ulteriori sprechi di una risorsa così preziosa.
Invitiamo le autorità competenti a verificare e risolvere quanto prima questa criticità, per rispetto dell’ambiente e della collettività.
Alessandro Manzella
Resp.le Guardie Ambientali Italiane