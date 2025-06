Manfredonia, Parcheggio Cesarano: servizi igienici chiusi “da sempre”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

🛑 Manfredonia 4 giugno 2025

Parcheggio Cesarano: servizi igienici chiusi “da sempre”..

Un palese paradosso, quello che denunciano le Guardie Ambientali Italiane, attraverso il suo responsabile Alessandro Manzella. Offrire un parcheggio pubblico (a pagamento) in una zona turistica e non garantire servizi igienici funzionanti, è mancanza di rispetto verso cittadini e visitatori, oltre che un problema igienico-sanitario e di decoro urbano.

Gli Automobilisti che si recano nel parcheggio Cesarano, aggiunge Manzella, per parcheggiare il proprio veicolo, non trovano servizi igienici, o meglio dire, li trovano, ma chiusi.

Un disagio ovviamente, non solo per gli automobilisti, ma anche per tutte quelle persone, che ogni giorno passeggiano, o fanno jogging sul lungomare del Sole.

“Bagni inspiegabilmente chiusi, costringe la gente a comportamenti indecorosi e forzati, che però derivano da un disservizio, non solo da inciviltà”.

Le istituzioni si attivino, per la riapertura dei bagni, (Comune che gestisce l’area, o al gestore del parcheggio, se è una ditta esterna) garandendo servizi igienici a tutti, comunità e turisti ..

Alessandro Manzella

Resp.le Guardie Ambientali Italiane