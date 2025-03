[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia ospita il TopDay Tourism: oltre 100 posizioni lavorative disponibili nel settore turistico

Il 20 marzo 2025, Manfredonia sarà una delle città ospitanti del TopDay Tourism, evento promosso da ARPAL Puglia per facilitare l’incontro tra imprese del settore turistico e lavoratori in cerca di occupazione in vista della stagione estiva.

L’iniziativa si pone l’obiettivo di supportare il comparto turistico, offrendo alle aziende la possibilità di selezionare personale qualificato e ai candidati l’opportunità di accedere a offerte di lavoro attraverso colloqui diretti.

Dove? Biblioteca Comunale e Auditorium C. Serricchio – Palazzo Celestini

Quando? 20 marzo 2025 ore 9.00

Come partecipare

Consulta le offerte di lavoro su LavoroxTe Puglia

Registrati per inviare la candidatura https://forms.gle/gc4wTHvadtjSkZNL7

Per assistenza, contatta i Centri per l’Impiego della Provincia di Foggia

L’evento rappresenta un’importante occasione per chi cerca opportunità di impiego nel settore turistico e per le imprese che necessitano di nuove risorse in vista della stagione lavorativa.

Per informazioni e candidature, visitare il portale dedicato o contattare i Centri per l’Impiego di Foggia.