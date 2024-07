Manfredonia, nuovo colpo: resta Paolo Carbonaro

Il bomber Paolo Carbonaro vestirà la maglia del Manfredonia Calcio 1932 anche nella stagione 2024/2025 che inizia oggi, lunedì 1° luglio.

Ad annunciare l’accordo con il club biancoceleste del patron Gianni Rotice, è lo stesso attaccante siciliano classe ’89 con un video messaggio che infiamma la storica piazza calcistica sipontina.

Carbonaro, giunto a novembre 2023, è stato elemento determinante per la salvezza diretta conseguita lo scorso campionato di Serie D, con prestazioni maiuscole fatte di tanta corsa e sacrifici a tutto campo in 21 presenze, corredate da 5 reti ed 1 assist.

“Sono felice e soddisfatto di restare a Manfredonia, piazza calcistica importante e calorosa, con un progetto sportivo ambizioso ed entusiasmante – dichiara Carbonaro -. Ringrazio per la fiducia e la stima nei miei confronti la società, il patron Gianni Rotice, il Ds Scuotto e Mister Cinque. Siamo un grande gruppo, sono certo che daremo tante soddisfazioni anche nella nuova stagione che sta per iniziare. Non vedo l’ora di tornare al ‘Miramare’ per segnare tanti altri gol. Forza Manfredonia!”

L’attaccante darà esperienza e sostanza al Manfredonia Calcio dall’alto della sua importante carriera calcistica, che lo ha visto giocare con importanti risultati in blasonate piazze a livello nazionale.

Cresciuto nel vivaio del Palermo col quale esordisce in Serie A (18/05/2008 Palermo-Siena 1-1), Carbonaro, prima dell’arrivo a Manfredonia a novembre 2023, conta circa 400 presenze complessive tra Serie C e Serie D (oltre a quelle con le Nazionali U18, U19 e U20) e circa 100 gol divisi tra Giulianova, Messina, Venezia, Monopoli, Caratese, Gela, Catanzaro, Alto Vicentino, Monza, Cavese, Acireale, Trapani, Hinterreggio, Vigor Lamezia e Aversa Normanna.