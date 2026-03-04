[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia, nuove regole per i parcheggi. Comune: “Piano tariffario più equo”

Con la delibera di Giunta n. 53 del 27 febbraio 2026, l’Amministrazione mette fine alla lunga fase di “sperimentazione” del servizio parcheggi avviata nel 2022, riportando ordine, chiarezza e piena regolarità contrattuale.

La revisione è conveniente per il Comune perché:

mette definitivamente a regime il contratto

tutela le entrate con incasso diretto sul conto comunale

introduce un piano tariffario più equo e moderno

Abbiamo scelto di mettere al centro i cittadini:

15 minuti di tolleranza gratuita per acquistare il ticket

Abbonamento residenti a 50€ l’anno (prima 300€)

Riduzione degli altri abbonamenti

In più:

6 stalli rosa vicino a farmacie e Pronto Soccorso

Abbonamenti dedicati alle auto elettriche

Esenzione per medici di base e pediatri durante l’assistenza domiciliare

La delibera consente anche di sbloccare circa 800.000 euro da reinvestire in manutenzione strade, trasporto pubblico e sicurezza.

Non è solo una modifica tariffaria: è una scelta di trasparenza, responsabilità e attenzione concreta alle famiglie.

Avanti così, per una Manfredonia più moderna e vicina ai cittadini.