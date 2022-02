Manfredonia Nuova: “Richiesta di gemellaggio del Comune di Manfredonia con la città di Pollica-Acciaroli”

Gentile Sig. Sindaco, Gianni Rotice,

noi cittadini/e dell’Associazione Manfredonia Nuova, apprendiamo dalla stampa che ha accolto con sollecitudine la richiesta pervenuta da un gruppo di cittadini di rigenerare l’area parco zona algesiro con la piantumazione un “secondo” albero in onore di Angelo Vassallo.

L’albero d’ulivo, piantato nel 2017 sul molo di Ponente da Manfredonia Nuova con relativa targa di recente rifacimento ad opera dell’artista Gennaro Colletta, ha un suo forte valore simbolico come ponte tra terra e mare, ad indicare un orizzonte di legalità e verità che sarà ancora più vasto grazie alla sua rinascita, dopo l’oltraggio subito durante le feste. Proprio dal mare, infatti, Angelo traeva la sua ispirazione per il suo operato amministrativo e dal quale andava a controllare i traffici illeciti, uno dei motivi che poi lo hanno portato alla morte per mano della mafia.

Come è noto già dal 2016 Manfredonia Nuova fa parte della Rete Civica Angelo Vassallo e ne condivide la lotta, perché si faccia finalmente luce su autori e mandanti dell’efferato omicidio di Angelo Vassallo, il sindaco pescatore di Pollica-Acciaroli, esempio di quella buona politica attenta ai valori della legalità e della difesa dei Beni Comuni, da noi perseguita in tutti questi anni. In tale direzione, infatti, vanno alcune iniziative culturali a lui dedicate.

Nel contempo Sindaco, attendiamo ancora riscontro alla richiesta presentata, in Consiglio Comunale già ai primi di gennaio, dalla nostra Capogruppo Consigliare Giulia Fresca, quando l’albero veniva oltraggiato ed auspichiamo che lei Sig. Sindaco e l’amministrazione tutta si facciano promotori con noi e la nostra Capogruppo Giulia Fresca del gemellaggio con la città di Pollica, affinché i valori perseguiti da Angelo Vassallo trovino la piena applicazione nel nostro Comune e siano fatti propri anche da tutta la popolazione di Manfredonia.

Insieme al gruppo di cittadini proponenti si potrebbe scegliere di dedicare ad Angelo, un luogo del nostro territorio, magari anche un intero parco con tanti alberi che l’amministrazione si impegnerebbe a realizzare con i finanziamenti pubblici.

Manfredonia 1 febbraio 2022 Manfredonia Nuova