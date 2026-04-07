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Manfredonia-Nola: giornata “Forza Manfredonia” e prezzi ridotti

Redazione7 Aprile 2026
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Manfredonia-Nola: giornata “Forza Manfredonia” e prezzi ridotti

Di seguito, i prezzi dei tagliandi per assistere al match Manfredonia-Nola in programma Domenica 12 Aprile alle ore 16:00.

Vi ricordiamo che, in occasione di questa partita, si terrà la giornata “Forza Manfredonia”. Di conseguenza, gli abbonamenti non saranno validi per l’ingresso.

SETTOREINTERO
TRIBUNA CENTRALISSIMA/ ROSSA€ 15.00
TRIBUNA LATERALE/ GLU-GIALLA€ 12.50
GRADINATA EST€ 8.00
CURVA SUD/ P. COTUGNO€ 8.00
CURVA NORD / SETTORE OSPITI€ 8.00
UNDER 12 GRATIS

I biglietti ridotti sono disponibili esclusivamente presso il botteghino, previa esibizione di un documento di identità valido.

MODALITÀ ACCESSO UNDER 12 – (6-12 ANNI)

Per accedere è necessario ritirare il ticket omaggio al botteghino entro sabato ore 12:00, presentandosi con documento di riconoscimento del minore.

Ingresso consentito solo se accompagnati da un adulto in possesso di biglietto.

RIVENDITORI
TICKETONE.IT (ACQUISTA QUI)
BAR IMPERO (Piazza Marconi 15)
BOTTEGHINO TRIBUNA VIA S.GIOVANNI BOSCO
(Giovedì 9 E Venerdì 10 | dalle 17:30 alle 19:30
Sabato 11 | dalle 10:30 alle 12:30
e dalle 17:30 alle 19:30
Domenica 12 | dalle 11:30 alle 15:30)

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Redazione7 Aprile 2026