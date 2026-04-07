Manfredonia-Nola: giornata “Forza Manfredonia” e prezzi ridotti
Manfredonia-Nola: giornata “Forza Manfredonia” e prezzi ridotti
Di seguito, i prezzi dei tagliandi per assistere al match Manfredonia-Nola in programma Domenica 12 Aprile alle ore 16:00.
Vi ricordiamo che, in occasione di questa partita, si terrà la giornata “Forza Manfredonia”. Di conseguenza, gli abbonamenti non saranno validi per l’ingresso.
|SETTORE
|INTERO
|TRIBUNA CENTRALISSIMA/ ROSSA
|€ 15.00
|TRIBUNA LATERALE/ GLU-GIALLA
|€ 12.50
|GRADINATA EST
|€ 8.00
|CURVA SUD/ P. COTUGNO
|€ 8.00
|CURVA NORD / SETTORE OSPITI
|€ 8.00
|UNDER 12 GRATIS
I biglietti ridotti sono disponibili esclusivamente presso il botteghino, previa esibizione di un documento di identità valido.
MODALITÀ ACCESSO UNDER 12 – (6-12 ANNI)
Per accedere è necessario ritirare il ticket omaggio al botteghino entro sabato ore 12:00, presentandosi con documento di riconoscimento del minore.
Ingresso consentito solo se accompagnati da un adulto in possesso di biglietto.
|RIVENDITORI
|TICKETONE.IT (ACQUISTA QUI)
|BAR IMPERO (Piazza Marconi 15)
|BOTTEGHINO TRIBUNA VIA S.GIOVANNI BOSCO
(Giovedì 9 E Venerdì 10 | dalle 17:30 alle 19:30
Sabato 11 | dalle 10:30 alle 12:30
e dalle 17:30 alle 19:30
Domenica 12 | dalle 11:30 alle 15:30)
Area Comunicazione Manfredonia Calcio 1932 – 2025/2026