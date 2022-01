Manfredonia, nella notte in alcune zone toccati i -3,5°

ULTIMA GIORNATA GELIDA – DA DOMANI TEMPERATURE IN RIALZO.

Freddo in ritirata dopo la nottata gelida di questa notte con temperature minime sotto zero in molte zone della regione. Ultimo giorno gelido, con venti di maestrale che andranno a calare dalla serata. Cieli sereni o poco nuvolosi su tutta la regione con tanto sole ma ancora con tanto freddo.

Irruzione artica che volge al termine, abbiamo rischiato di essere colpiti in pieno da un evento, ma il clou della perturbazione é finito in Grecia dove si sono battuti record su record per la neve. Ma l’inverno non é ancora finito, questo é certo.

