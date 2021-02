Manfredonia, nasce l’associazione “Per amore di Sirò”, creata per aiutare gli animali

Creata per far fronte ai problemi di randagismo per incentivare la sterilizzazione per non dover assistere a scempi di abbandoni o morte. Ci occupiamo di stalli e adozioni di gatti e cani nel territorio.

Come è nata l’associazione e perchè Sirò? Ce lo spiegano in un post

Tutto nasce da qui , per te Siro’ Ti hanno raccolto le amiche volontarie che eri un mucchietto di ossa accanto ai tuoi fratellini ormai senza vita perché qualche balordo vi ha buttati li come spazzatura. Con la nostra passione e dedizione siamo riusciti a salvarti e donarti una casa e una famiglia ma da li a poco purtroppo le tue condizioni non erano ottimali e ben presto hai voluto seguire quel ponte dell’arcobaleno che ci ha lasciati spiazzati..