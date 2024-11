Manfredonia, “Multato incivile! Abbandona per strada sacchetti di immondizia con documenti”

“Continua la caccia serrata agli incivili da parte delle Guardie Ambientali Italiane”.

Nenche il giorno di tutti Santi è stato risparmiato dagli incivili, abbandonando buste di rifiuti per strada, ma si dimentica di alcuni documenti.



Gli agenti della Polizia locale, dopo aver ricevuto la chiamata dalle Guardie Ambientali Italiane, sono intervenuti sul posto per espletare i dovuti accertamenti e recuperare dai bustoni i documenti sensibili della persona, che le Guardie Ambientali durante i controlli sul territorio, hanno scoperto tra i rifiuti abbandonati illegalmente per le campagne, all’altezza del km1circa della SP 57 per la Montagna.

“Ci sono degli incivili che pensano di essere furbi, aggiunge Manzella, peccato che poi si scordino dei documenti personali nei sacchetti che abbandonano”.

Alessandro Manzella

Resp.le Guardie Ambientali Italiane