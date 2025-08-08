Manfredonia: “Multare significa anche educare”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia 8 agosto 2025

Multare, significa anche educare.

È triste dover constatare che un albero, simbolo di vita, resistenza e bellezza, debba non solo affrontare le difficoltà naturali, come il caldo, la siccità o l’inquinamento, ma anche subire l’inciviltà umana, venendo soffocato da rifiuti abbandonati con totale indifferenza.

Quel pino in viale della Transumanza è testimone silenzioso di una realtà che fa male: a mancanza di rispetto per ciò che è vivo e ci dona ossigeno. L’essere umano, anziché proteggere, inquina, soffoca, distrugge..

Questo gesto, aggiunge Manzella, non è solo maleducazione, è un atto contro la natura e, quindi, contro noi stessi.

Serve più rispetto, più senso civico.

E serve subito!!

Alessandro Manzella

Resp.le Guardie Ambientali Italiane