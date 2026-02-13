Manfredonia – Monte Sant’Angelo: lavori AQP, possibili disagi nelle contrade

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Lavori per migliorare il servizio : Possibili disagi nelle contrade dei Comuni di Manfredonia e Monte Sant’Angelo (Fg)

Bari, 13 febbraio 2026 – Acquedotto Pugliese sta effettuando interventi per il miglioramento del servizio nell’abitato di Manfredonia e Monte Sant’Angelo (Fg). I lavori riguardano l’ammodernamento di una parte di Rete Idrica di distribuzione Urbana.

Per consentire l’esecuzione dei lavori, sarà necessario sospendere temporaneamente la normale erogazione idrica il giorno giovedì 19 febbraio 2026 nelle contrade “Tomaiuolo, Ruggiano e San Salvatore” dei comuni di Manfredonia e Monte Sant’Angelo.

La sospensione avrà la durata di 7 ore, a partire dalle ore 9 con ripristino alle ore 16.

Disagi saranno avvertiti esclusivamente negli stabili sprovvisti di autoclave e riserva idrica o con insufficiente capacità di accumulo.

Acquedotto Pugliese raccomanda i residenti dell’area interessata di razionalizzare i consumi, evitando gli usi non prioritari dell’acqua nelle ore interessate dall’interruzione idrica. I consumi, infatti, costituiscono una variabile fondamentale per evitare eventuali disagi.