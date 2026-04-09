Manfredonia, modulo di iscrizione preventiva all’Asilo Nido
Manfredonia, modulo di iscrizione preventiva all’Asilo Nido
Si informa la cittadinanza che la Regione Puglia con determinazione dirigenziale n. 241 del 31/03/2026, ha approvato lo schema di “Modulo di iscrizione preventiva” per i servizi educativi per minori da 0 a 3 anni, come da modello in allegato al presente comunicato.
Si invitano i soggetti interessati che intendano fruire dei servizi in oggetto a presentare la domanda preventiva, come disposto dalla Regione Puglia, alla unità di offerta accreditata, prescelta dagli stessi.
Per il servizio di Asilo Nido, svolto in entrambe le strutture di Via Florio e Via Daunia, la domanda di iscrizione preventiva dovrà essere compilata a cura dei nuclei familiari interessati e consegnata, in doppio originale, all’Unità di offerta accreditata “Raggio di Sole”, presso la sede dell’Asilo Nido di Manfredonia sita in Via Florio, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,00 alle ore 11,00, chiedendo alla stessa di controfirmarla per ricevuta ai fini della valorizzazione nell’ambito delle procedure di accesso a benefici economici previsti da avvisi regionali.
Per soddisfare il fabbisogno dell’Ambito di Manfredonia, questa Amministrazione Comunale stà realizzando due nuovi asili nido, dislocate nel territorio di Manfredonia, Zona Comparti e 2° Piano di Zona e, che, per tali strutture, al momento non risulta possibile la procedura di iscrizione preventiva di cui al presente avviso.
In relazione alla conclusione di ogni procedura necessaria, i posti disponibili per il servizio di Asilo Nido potranno risultare ampliati di conseguenza.