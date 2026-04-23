Politica Manfredonia
Manfredonia, mercoledì 29 Consiglio Comunale sulla questione migranti. L’invito di alcuni consiglieri di opposizione ai cittadini
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
Manfredonia, mercoledì 29 Consiglio Comunale sulla questione migranti. L’invito di alcuni consiglieri di opposizione ai cittadini
In considerazione della notevole importanza della questione, invitiamo i cittadini a partecipare al consiglio comunale, convocato per mercoledì prossimo, alle ore 15.00, nella sede municipale, in Piazza del Popolo.
Chiediamo, inoltre, al sindaco ed al presidente del consiglio, in segno di rispetto, nei confronti dei presenti, di trattare con assoluta priorità, all’inizio della seduta, la vicenda dei richiedenti asilo.
La comunità ha diritto di sapere tutto e presto
I consiglieri comunali
Fabio Di Bari
Vincenzo Di Staso
Ugo Gall