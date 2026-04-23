Politica Manfredonia

Manfredonia, mercoledì 29 Consiglio Comunale sulla questione migranti. L’invito di alcuni consiglieri di opposizione ai cittadini

Comunicato Stampa23 Aprile 2026
Consiglio comunale
Consiglio comunale
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia, mercoledì 29 Consiglio Comunale sulla questione migranti. L’invito di alcuni consiglieri di opposizione ai cittadini

In considerazione della notevole importanza della questione, invitiamo i cittadini a partecipare al consiglio comunale, convocato per mercoledì prossimo, alle ore 15.00, nella sede municipale, in Piazza del Popolo.

Chiediamo, inoltre, al sindaco ed al presidente del consiglio, in segno di rispetto, nei confronti dei presenti, di trattare con assoluta priorità, all’inizio della seduta, la vicenda dei richiedenti asilo.

La comunità ha diritto di sapere tutto e presto‼️‼️

I consiglieri comunali

Fabio Di Bari

Vincenzo Di Staso

Ugo Gall

tenuta santa lucia
Comunicato Stampa23 Aprile 2026