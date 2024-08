Manfredonia, Manzella: “Villa Rosa, ormai condannata”

VILLA ROSA, ormai condannata!

Non basta vandalizzarla, ora utilizzata anche come discarica!?

Durante un servizio sul territorio per la prevenzione dei reati contro l’ambiente, le Guardie Ambientali Italiane coordinate dal responsabile Alessandro Manzella, hanno trovato in un’area più interna, meno visibile dalla strada, precisamente nella già martoriata VILLA ROSA, una tonnellata circa di rifiuti speciali non pericolosi, nella fattispecie: materiali di risulta, piastrelle, residui cementizi e collante.

Questo abbandono aggiunge Manzella, è un preoccupante segnale, basti pensare, che un mezzo carico di rifiuti, percorra indisturbato in un’area protetta del Parco Nazionale del Gargano, raggiungere Villa Rosa intrufolarsi nella stessa (proprietà privata) per abbandonare indiscriminatamente rifiuti al suo interno, questo significa tristemente una cosa:

TERRITORIO SENZA CONTROLLO!!

Il sindaco di Manfredonia (La Marca) il presidente del Parco Nazionale del Gargano (Pazienza) e tutte le ISTITUZIONI preposte non possono far finta di non sentire e di non vedere, devono attivarsi unire le forze, e mettere in sicurezza Villa Rosa “struttura che negli ultimi anni è stata solamente oggetto di chiacchiere sparse al vento”.

Alessandro Manzella

Resp.le Guardie Ambientali Italiane