Manfredonia, Manzella: perché una città così importante non celebra la propria identità già all’ingresso?

🟢 Manfredonia 11 ottobre 2025

Un cartello di benvenuto non è solo un’insegna, ma un segno di identità, accoglienza e orgoglio per la propria città. Manfredonia, città storica, culla di cultura e natura, meriterebbe sicuramente un ingresso degno del suo nome.

Un cartello che reciti ad esempio Benvenuti a Manfredonia – Città di Re Manfredi, porta del Gargano – darebbe valore al territorio, ai turisti e anche ai residenti, richiamando storia, tradizione e appartenenza al Parco Nazionale del Gargano.

Alessandro Manzella

Resp.le Guardie Ambientali Italiane