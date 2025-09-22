[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia, Manzella: “Monnezza abbandonata, è evidente che qualcosa non funziona..”

Alla luce dei continui episodi di conferimento e abbandono selvaggio dei rifiuti, che si riscontrano ormai ovunque sul territorio (città e periferia), è lecito porsi una domanda scomoda ma necessaria: per le nostre peculiarità territoriali, la raccolta differenziata, è per davvero FUNZIONALE?

Perché, se da un lato si chiede civiltà e collaborazione ai cittadini, dall’altro manca una vera strategia di controllo, prevenzione e soprattutto di SEMPLIFICAZIONE del sistema.

La differenziata dovrebbe agevolare il corretto smaltimento, non complicarlo al punto da spingere alcuni, incivilmente, ad abbandonare i rifiuti ovunque sul territorio.

Serve un bilancio trasparente, aggiunge Manzella, non solo in termini numerici, ma anche sulle reali condizioni del territorio. Solo così si può parlare di successo o fallimento.

“E OGGI, PURTROPPO, LE IMMAGINI PARLANO CHIARO”.

Alessandro Manzella

Resp.le Guardie Ambientali Italiane