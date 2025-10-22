Manfredonia, Manzella: “Monezza, problemi a go go”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia 22 ottobre 2025 – Monnezza “problemi a go go”.

MANFREDONIA – Oggi, le Guardie Ambientali Italiane, attraverso il suo responsabile Alessandro Manzella, hanno documentato l’ennesimo scempio ambientale: la strada che conduce alla zona Silac e ai comparti è diventata una discarica a cielo aperto. Immondizia abbandonata su entrambi i lati, degrado, incuria e una viabilità che ricorda più una zona di guerra che un’area urbana di Manfredonia.

I residenti della zona, sono stanchi, indignati e soprattutto, dimenticati.

È inaccettabile che un’intera parte della città venga ignorata dalle istituzioni, come se non facesse parte del nostro stesso territorio.

Manfredonia è tutta Manfredonia, non solo il centro. Ci chiediamo: chi deve intervenire e quando? Oppure aspettiamo l’ennesima emergenza per muoverci?

Alessandro Manzella

Resp.le Guardie Ambientali Italiane