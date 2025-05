[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia, Manzella: “In contesti territoriali particolari togliere i cassonetti dei rifiuti è pura follia”

Manfredonia 16 maggio 2025

“In contesti territoriali particolari, è pura follia, togliere i cassonetti dei rifiuti – può amplificare disordine anziché favorire la raccolta differenziata”.

Preoccupazione per Alessandro Manzella, responsabile delle Guardie Ambientali Italiane, sulla decisione adottata dell’amministrazione comunale, di rimuovere completamente i contenitori grandi per la raccolta dei rifiuti (i classici cassonetti stradali) dalle Località: Bissanti, Strada di Ripa di Sassi, Strada Provinciale per la Montagna nei pressi dell’ex Ristorante La Grande Muraglia, zona Mercato Ortofrutticolo e Località Strada Conte di Troia. Può essere una decisione molto rischiosa “se non garantita da un sistema ben organizzato ed efficace”.

Il timore, aggiunge Manzella, che aumentino gli abbandoni di rifiuti, (vedendo le alternative, raccolta porta a porta, già in affanno), i cittadini potrebbero abbandonare rifiuti per strada, creando degrado, sporcizia e problemi sanitari.

Le difficoltà sono tante, anche per le persone anziane, disabili, chi lavora a orari scomodi, o chi abita in zone rurali, possono avere gravi disagi senza un punto fisso di conferimento dei rifiuti.

“Al momento, una soluzione equilibrata, potrebbe essere, un modello misto, come:

micro-isole ecologiche di quartiere,

raccolta porta a porta in città e cassonetti per territori rurali.

Alessandro Manzella

Resp.le Guardie Ambientali Italian