Manfredonia, lunedì la nomina degli scrutatori per il referendum

COMUNE DI MANFREDONIA

IL SINDACO

Visto l’articolo 19, primo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352, recante norme sul referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo;

Visto l’articolo 2 della legge 22 maggio 1978, n. 199, come sostituito dall’articolo 2 della legge 7 maggio 2009, n. 46;

Visto l’articolo 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, recante norme sulla riduzione dei termini e sulla semplificazione del procedimento elettorale;

Visto l’articolo 6 della legge 8 marzo 1989, n. 95, recante norme per l’istituzione dell’albo delle persone idonee all’ufficio di scrutatore di seggio elettorale;

Visto l’articolo 1, commi 1 e 3, del decreto-legge 27 dicembre 2025, n. 196;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 2026, con il quale sono stati convocati per i giorni di domenica 22 e lunedì 23 marzo 2026 i comizi e il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 2026, con il quale è stato precisato il quesito per lo svolgimento del seguente

REFERENDUM COSTITUZIONALE

«Approvate il testo della legge di revisione degli artt. 87, decimo comma, 102, primo comma, 104, 105, 106, terzo comma, 107, primo comma, e 110 della Costituzione approvata dal Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre 2025 con il titolo “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare”»;

RENDE NOTO

che la Commissione elettorale comunale è convocata nella sede del Comune in pubblica adunanza per il giorno 2 Marzo 2026, alle ore 07:30, per procedere alla nomina degli scrutatori che saranno destinati agli uffici di sezione per il referendum costituzionale e per le altre consultazioni elettorali indette per i giorni di domenica 22 e lunedì 23 marzo 2026.

Manfredonia, addì 27 Febbraio 2026

IL SINDACO

Dott. Domenico la Marca



