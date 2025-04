Manfredonia, l’ex stazione ferroviaria Candelaro usata come discarica?

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

🛑 Manfredonia 14 aprile 2025

L’ex stazione ferroviaria Candelaro usata come discarica!?

👉L’ex stazione ferroviaria Candelaro, lungo la linea tra Foggia e Manfredonia, trasformata in un luogo di degrado, rifiuti abbandonati, proprio a ridosso dalla strada ferrata, materiale di risulta (rifiuti provenienti da demolizioni, scavi o lavorazioni edili) – scarti di potatura e altri rifiuti disseminati nell’area, che stanno dando vita, a una vera e propria discarica.

Spettacolo indecoroso, aggiunge Manzella, specialmente per i viaggiatori, che a breve, saranno costretti ad ammirare dal treno, il degrado ambientale, che vige in quella ex stazione.

👉 Gli organi preposti, non devono abbandonare questi luoghi, facendoli diventare poi, terreno fertile per compiere crimini ambientali..👈

Alessandro Manzella

Resp.le Guardie Ambientali Italiane