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Manfredonia, l’edicola del signor Pasqua e del figlio Raffaele

Truducill u giurnaleie con il figlio Raffaele, vicino all’edicola – Mentre in questa foto li ritrae vicino la Villa – Gaetano era noto e simpatico , bizzarro e comico edicolante “Truducill” (Pasqua) – ma Spesso era anche intollerante e meticoloso nelle sue cose.Ricordo urlava la sua voce rimbalzava, contro le mura dell’importante ‘Bar delle Rose’ – Ricordo Truducill, ,dopo la morte della moglie Sipontina , lasciò l”attività al figlio Raffaele nel frattempo diventato giovane.

Ma dopo anni anche – Raffaele chiuse il chiosco attaccato alla Villa. Poi dopo anni fuori in Emilia Romagna, per lavoro. rientrò poi di nuovo in Manfredonia , e riaprì di Rientrò nuovo l’ attività modificando il chiosco . Ma richiuse molto presto,durò poco . Così spariti i sogni dell’infanzia .Oggi – mentre rivolgevo uno sguardo del lontano passato nell’attimo del presente, come un poccolo pezzo di gesso, che cancella col vento e vola nell’aria ,della mia memoria, il passo del tempo a me accanto, dentro al mio petto,scivola sul mio fianco

di Claudio Castriotta



