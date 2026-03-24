Manfredonia

Manfredonia, l’edicola del signor Pasqua e del figlio Raffaele

Claudio Castriotta24 Marzo 2026
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Manfredonia, l’edicola del signor Pasqua e del figlio Raffaele

Truducill u giurnaleie con il figlio Raffaele, vicino all’edicola  –  Mentre in questa foto li ritrae  vicino la Villa – Gaetano era noto  e simpatico , bizzarro e comico edicolante “Truducill” (Pasqua)  – ma  Spesso era anche intollerante e meticoloso nelle sue cose.Ricordo urlava la sua voce rimbalzava, contro le mura dell’importante ‘Bar delle Rose’ – Ricordo  Truducill,  ,dopo la morte della moglie Sipontina , lasciò l”attività al figlio Raffaele nel frattempo diventato giovane.

Ma dopo anni anche – Raffaele chiuse il chiosco attaccato alla Villa.  Poi dopo anni fuori in Emilia Romagna, per lavoro. rientrò  poi di nuovo in Manfredonia , e riaprì di Rientrò nuovo l’ attività modificando il chiosco . Ma richiuse molto presto,durò poco . Così spariti i sogni dell’infanzia .Oggi –  mentre rivolgevo uno sguardo del lontano passato nell’attimo del  presente, come un poccolo pezzo di gesso, che cancella col vento e vola nell’aria ,della mia memoria, il passo del tempo a me accanto, dentro al mio petto,scivola sul mio fianco 

di Claudio Castriotta

Claudio Castriotta24 Marzo 2026
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