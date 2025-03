[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia, “Le carcasse di animali a bordo strada vanno rimosse”

Manfredonia 18 marzo 2025

Le carcasse di animali a bordo strada vanno rimosse!!

Sulla SS 89 al Km 170.500- in direzione Foggia, una carcassa di cagnolino giaceva da tempo a bordo strada (non rimossa).

A pochi metri, dalla stessa, una carcassa di Volpe, questa sicuramente attirata dalla carcassa del cagnolino..

Per queste situazioni, aggiunge Manzella responsabile delle Guardie Ambientali Italiane, è fondamentale, che le AUTORITÀ COMPETENTI, intervengano rapidamente alla rimozione di animali morti sul territorio, specialmente in prossimità di strade

“Le carcasse di animali morti a bordo strada rappresentano un rischio per la sicurezza stradale e possono contribuire a incidenti stradali in vari modi, tra cui distrazione, manovre improvvise, perdita di controllo del veicolo e attrazione di altri animali. Di fatto, le carcasse di animali morti, malgrado, attirano altri animali, come Volpi, Lupi, Cani, Faine e altri animali selvatici, che si avvicinano per nutrirsi. Questo può creare un ulteriore pericolo, con l’attraversamento improvviso di animali sulle nostre strade”

Alessandro Manzella

Resp.le Guardie Ambientali Italiane