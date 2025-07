Manfredonia, “La zona industriale terra di nessuno”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia 10 luglio 2025

“Terra di nessuno, la zona industriale PIP/D46”

Nella zona industriale PIP/D46, già oggetto di abbandono illecito di rifiuti (tra cui le famigerate ecoballe campane sotto sequestro), si continua ad assistere a nuovi abbandoni illeciti. Solo stamattina, il nucleo operativo delle Guardie Ambientali Italiane, hanno scoperto e denunciato l’ennesimo abbandono di rifiuti, scarti vegetali, taniche di plastica e divani, proprio a ridosso delle ecoballe.

È inaccettabile che, le istituzioni lascino quest’area nell’abbandono totale.

I rifiuti chiamano altri rifiuti: se non si interviene con una bonifica immediata e controlli costanti, il territorio continuerà a essere violato impunemente.

Quando un’area degradata, aggiunge Manzella, non viene bonificata in tempi rapidi, diventa un polo di attrazione per nuovi abbandoni, e quello che era un problema limitato si trasforma in un disastro ambientale e civile.

Alessandro Manzella

Resp.le Guardie Ambientali Italiane