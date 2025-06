[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia. “La Meraviglia dell’Acqua di Cristo Lido e il richiamo alla conservazione”

“Acqua di Cristo Lido” è più di una semplice spiaggia; è un simbolo di libertà e tradizione per gli abitanti di Manfredonia, un gioiello situato sulla costa adriatica della Puglia, è un luogo dove la bellezza naturale si fonde con la storia e la cultura, creando un’armonia che incanta chiunque abbia la fortuna di visitarla. Tra le sue perle, “Acqua di Cristo Lido” si distingue come un sito di inestimabile valore, una spiaggia dove il tempo sembra essersi fermato, custodendo intatta la memoria di un passato glorioso.“Acqua di Cristo Lido” è più di una semplice spiaggia; è un simbolo di libertà e tradizione per gli abitanti di Manfredonia. Qui, il mare cristallino si adagia sugli scogli antichi, raccontando storie di generazioni che hanno vissuto e amato queste acque. Questo luogo incantevole, che ha resistito al passare del tempo, offre un rifugio di pace e serenità, dove la natura esprime la sua bellezza incontaminata.

Tuttavia, l’ultima visita ha rivelato una triste realtà: la distruzione degli ultimi scogli rimasti. Un atto che non solo danneggia l’ecosistema marino, ma ferisce profondamente la memoria storica e culturale di Manfredonia. Questi scogli, testimoni silenziosi di tante estati felici e momenti indimenticabili, sono stati barbaramente massacrati, lasciando un vuoto difficile da colmare. Con il mio appello appassionato, vi ricordo l’importanza di proteggere e conservare i luoghi che rappresentano le nostre radici. La bellezza di “Acqua di Cristo Lido” risiede non solo nelle sue acque limpide e nel suo paesaggio mozzafiato, ma anche nella sua storia, nelle storie personali di chi ha trovato qui un angolo di paradiso. Questo spazio, libero e aperto a tutti, è ora minacciato da un’indifferenza che rischia di cancellare anni di memoria collettiva.Nonostante le sfide, “Acqua di Cristo Lido” continua a essere un luogo speciale, la “spiaggia del tempo perbene”, dove l’accesso è gratuito e la bellezza è condivisa senza riserve. È un patrimonio di tutti, e come tale, richiede il nostro rispetto e la nostra cura. Dobbiamo avere il coraggio di proteggerlo, di preservare questa origine pura che rappresenta un autentico tesoro per le generazioni future.

È essenziale che la comunità di Manfredonia e tutti coloro che amano questo luogo si impegnino a tutelarlo. La natura marina, con la sua vita vibrante e colorata, merita di essere ammirata e rispettata. Le acque trasparenti che riflettono il cielo azzurro e gli scogli antichi che raccontano storie di un passato lontano sono un’eredità preziosa che dobbiamo trasmettere intatta ai nostri figli.

Il mio appello è un invito a non abbandonare la nostra memoria, a non permettere che l’indifferenza cancelli le tracce del nostro passato. Siamo ancora in tempo per salvare la bellezza incontaminata di “Acqua di Cristo Lido”, un luogo dove il tempo si è fermato e dove ogni onda porta con sé un ricordo prezioso. È nostro dovere proteggere questo angolo di paradiso, per noi stessi e per le generazioni future, affinché possano anch’esse godere dello splendore e della meraviglia che ci hanno tenuto il cuore sulle onde.

di Claudio Castriotta