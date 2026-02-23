[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia, La Marca aggiorna sugli appuntamenti della settimana

Questa settimana partiamo da un luogo simbolo della nostra identità: la Grotta Scaloria. Qui sono iniziati i lavori di rigenerazione urbana finanziati dalla Regione Puglia nel 2019 e che oggi abbiamo ripreso con determinazione. Trasformeremo l’area in uno spazio pubblico sostenibile e accessibile.

Ma il lavoro di questi giorni non si ferma qui.

Saremo alla BTM di Bari, all’interno della rete dei Comuni Sostenibili, per rafforzare un’idea di turismo responsabile che metta al centro le comunità e generi valore per il territorio.

È partito il progetto F.A.R.E. ORIENTAMENTO, nell’ambito del programma regionale Punti Cardinali For Work – PR FESR-FSE+ Puglia 2021–2027: uno sportello gratuito, dedicato a lavoro, formazione, autoimprenditorialità ed empowerment femminile. Un servizio concreto per chi vuole costruire il proprio futuro. Lo sportello sarà attivo:

Martedì | 8.00 – 14.00

Venerdì | 14.00 – 20.00

Giovedì firmeremo il partenariato per candidare il progetto sulla Biblioteca Comunale e su Palazzo Celestini al bando regionale: vogliamo una biblioteca più moderna, accessibile e inclusiva.

Venerdì discuteremo in Consiglio Comunale il Bilancio di previsione 2026-2028, atto fondamentale per la città.

Sabato presenteremo il catalogo della mostra “Sulle orme di Caravaggio”, dopo il successo di oltre 1.500 visitatori in un mese: un risultato che dimostra quanto Manfredonia abbia voglia di cultura di qualità.

Nello stesso fine settimana si terranno le elezioni per il rinnovo degli organi del Centro Sociale Anziani “Rita Levi Montalcini”.

E poi c’è il lavoro quotidiano, quello che incide direttamente sulla qualità della vita. Da questa settimana iniziano i lavori di manutenzione stradale in Via Gaetano Palatella, Via Cave, Via I Maggio, Via Pasubio, Vicolo Canale e Via Scaloria. Interventi attesi, programmati, necessari per migliorare sicurezza, decoro e percorribilità. Sappiamo che ogni cantiere comporta qualche disagio temporaneo, ma è un passo indispensabile per avere strade più sicure e una città più ordinata.

Andiamo avanti, insieme.

Domenico La Marca