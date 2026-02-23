Politica Manfredonia

Manfredonia, La Marca aggiorna sugli appuntamenti della settimana

Comunicato Stampa23 Febbraio 2026
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia, La Marca aggiorna sugli appuntamenti della settimana

📍Questa settimana partiamo da un luogo simbolo della nostra identità: la Grotta Scaloria. Qui sono iniziati i lavori di rigenerazione urbana finanziati dalla Regione Puglia nel 2019 e che oggi abbiamo ripreso con determinazione. Trasformeremo l’area in uno spazio pubblico sostenibile e accessibile.

👇🏻 Ma il lavoro di questi giorni non si ferma qui.

✅ Saremo alla BTM di Bari, all’interno della rete dei Comuni Sostenibili, per rafforzare un’idea di turismo responsabile che metta al centro le comunità e generi valore per il territorio.

✅ È partito il progetto F.A.R.E. ORIENTAMENTO, nell’ambito del programma regionale Punti Cardinali For Work – PR FESR-FSE+ Puglia 2021–2027: uno sportello gratuito, dedicato a lavoro, formazione, autoimprenditorialità ed empowerment femminile. Un servizio concreto per chi vuole costruire il proprio futuro. Lo sportello sarà attivo:

🗓 Martedì | 8.00 – 14.00

🗓 Venerdì | 14.00 – 20.00

✅ Giovedì firmeremo il partenariato per candidare il progetto sulla Biblioteca Comunale e su Palazzo Celestini al bando regionale: vogliamo una biblioteca più moderna, accessibile e inclusiva.

✅ Venerdì discuteremo in Consiglio Comunale il Bilancio di previsione 2026-2028, atto fondamentale per la città.

✅ Sabato presenteremo il catalogo della mostra “Sulle orme di Caravaggio”, dopo il successo di oltre 1.500 visitatori in un mese: un risultato che dimostra quanto Manfredonia abbia voglia di cultura di qualità.

✅ Nello stesso fine settimana si terranno le elezioni per il rinnovo degli organi del Centro Sociale Anziani “Rita Levi Montalcini”.

✅ E poi c’è il lavoro quotidiano, quello che incide direttamente sulla qualità della vita. Da questa settimana iniziano i lavori di manutenzione stradale in Via Gaetano Palatella, Via Cave, Via I Maggio, Via Pasubio, Vicolo Canale e Via Scaloria. Interventi attesi, programmati, necessari per migliorare sicurezza, decoro e percorribilità. Sappiamo che ogni cantiere comporta qualche disagio temporaneo, ma è un passo indispensabile per avere strade più sicure e una città più ordinata.

Andiamo avanti, insieme.

Domenico La Marca

Comunicato Stampa23 Febbraio 2026
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
© Copyright 2026, Tutti i diritti riservati  |  Powered by Know K. Srl -- Stock Photos provided by our partner Depositphotos ©SIPOMEDIA ADV SRLS P.IVA 04409080712 www.sipomedia.it - Testata Giornalistica reg. n. 7/07, Trib di Foggia in data 24.04.07 - Direttore: Luca Pernice redazione@ilsipontino.net©