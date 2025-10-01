Politica ManfredoniaScuola
Manfredonia, iscrizioni al servizio di ristorazione scolastica 2025/2026
Si rende noto che sono aperte le iscrizioni al servizio di Ristorazione Scolastica per l’anno scolastico 2025/2026, a favore degli alunni delle Scuole dell’Infanzia Statali.
Il modello di RICHIESTA, inoltre può essere ritirato presso l’UFFICIO POLITICHE EDUCATIVE – Via Maddalena, 29, nei seguenti giorni di apertura al pubblico:
- Dal lunedì al venerdì ore 9:30 – 12:30
- Martedì 9:30 – 12:30 – 16:30 – 18:30
- può essere inviata al seguente indirizzo di posta certificata protocollo@comunemanfredonia.legalmail.it firmata digitalmente;
- può essere consegnata all’Ufficio Politiche Educative in Via Maddalena 29, nei giorni di apertura al pubblico innanzi indicati.
Si invita a presentare la domanda di iscrizione al servizio entro il 10 ottobre 2025.
Allegati
Modello richiesta di adesione alla ristorazione scolastica
Istruzioni pagamento mensa con PagoPA
Informativa sistema informatizzato servizio di refezione scolastica