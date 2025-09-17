Attualità Manfredonia
Manfredonia, immondizia abbandonata nell’area del mercato ortofrutticolo
Trovare monnezza abbandonata, tutta in un posto, nella fattispecie, area del mercato ortofrutticolo in viale Padre Pio, è quasi un “male minore” rispetto a vederla sparsa ovunque sul territorio..
“MA QUESTO NON PUÒ DIVENTARE LA NORMALITÀ”.
Se non si riesce (o non si vuole) contrastare l’abbandono dei rifiuti con controlli e sanzioni, allora si abbia almeno il buon senso di individuare aree di raccolta straordinarie, (con i tradizionali contenitori stradali) per evitare che il territorio diventi una discarica diffusa.
Meglio un punto critico, aggiunge Manzella, che un disastro ambientale generalizzato.
Alessandro Manzella
Resp.le Guardie Ambientali Italiane