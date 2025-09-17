Attualità Manfredonia

Manfredonia, immondizia abbandonata nell’area del mercato ortofrutticolo

Alessandro Manzella17 Settembre 2025
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia, immondizia abbandonata nell’area del mercato ortofrutticolo

Trovare monnezza abbandonata, tutta in un posto, nella fattispecie, area del mercato ortofrutticolo in viale Padre Pio, è quasi un “male minore” rispetto a vederla sparsa ovunque sul territorio..

“MA QUESTO NON PUÒ DIVENTARE LA NORMALITÀ”.

Se non si riesce (o non si vuole) contrastare l’abbandono dei rifiuti con controlli e sanzioni, allora si abbia almeno il buon senso di individuare aree di raccolta straordinarie, (con i tradizionali contenitori stradali) per evitare che il territorio diventi una discarica diffusa.

Meglio un punto critico, aggiunge Manzella, che un disastro ambientale generalizzato.

Alessandro Manzella

Resp.le Guardie Ambientali Italiane

Alessandro Manzella17 Settembre 2025
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]