Manfredonia, il pronto intervento sociale non si ferma a Ferragosto

L’Assessorato al Welfare del Comune di Manfredonia comunica che anche durante la settimana di Ferragosto, il Pronto Intervento Sociale (PIS) continuerà a operare senza interruzioni, garantendo supporto e assistenza a chiunque ne abbia necessità.

Il PIS, un pilastro fondamentale del Piano Sociale di Zona, è frutto della collaborazione tra i Servizi Sociali di Manfredonia, Monte Sant’Angelo, Mattinata e Zapponeta, insieme ai partner dell’ATS Consorzio Aranea, PASER e SS. Redentore. Questo servizio, attivo 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, è raggiungibile tramite il numero 📞 0884.273921.

Il Pronto Intervento Sociale è stato concepito per rispondere tempestivamente alle situazioni di emergenza e disagio che possono colpire i nostri cittadini più vulnerabili, come anziani soli, persone in stato di disagio, adulti in difficoltà e migranti che necessitano di un aiuto immediato.

In un momento in cui molti si godono le meritate vacanze, il PIS rimane un punto di riferimento importante per chi, purtroppo, si trova ad affrontare sfide e difficoltà.

Con il Pronto Intervento Sociale, la solidarietà non va mai in vacanza.

Assessorato al Welfare – Comune di Manfredonia