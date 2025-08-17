Manfredonia, il lavoro di Dino Del Nobile in Piazzale Gian Lorenzo Bernini
Manfredonia 17 agosto 2025
” Un uomo che nessuno menziona “
Non ci troviamo in Svizzera, o a Montecarlo, ma, in una parte del Piazzale Gian Lorenzo Bernini, dove un uomo semplice, DEL NOBILE DINO, senza titoli né riconoscimenti, che ogni giorno, in silenzio, si prende cura di un angolo di verde della nostra città, tenendolo sempre in ordine e pulito.
Lo fa con amore, senza chiedere nulla, solo per il bene della collettività.
Nessuno lo applaude, nessuno lo premia, perché non ha ‘l’amico giusto’..
Ma il suo gesto vale più di mille parole.
A volte, i veri eroi sono quelli che non si notano, ma lasciano un segno profondo.
“È ora di dare valore, aggiunge Manzella, anche a chi non fa parte del sistema.. ma fa la differenza, davvero”.
Alessandro Manzella
Resp.le Guardie Ambientali Italiane