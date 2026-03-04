[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia, il consigliere Marasco passa a Futuro Nazionale di Vannacci e presenta sette interrogazioni

LE SETTE INTERROGAZIONI PRESENTATE DAL CONSIGLIERE COMUNALE GIUSEPPE MARASCO DI FUTURO NAZIONALE CON ROBERTO VANNACCI

Venerdì 06 marzo 2026 alle ore 09:00 è stato convocato il prossimo Consiglio Comunale sulle interrogazioni e/o interpellanze da parte dei consiglieri di minoranza alla attuale amministrazione comunale che devono rispondere ai vari quesiti. Il Consigliere Comunale GIUSEPPE MARASCO, aderente al nuovo partito di FUTURO NAZIONALE CON ROBERTO VANNACCI, ha presentato (oltre alle centinaia precedenti) per questo nuovo Consiglio altre sette interrogazioni:

Rimozione Pneumatici (oltre mille) all’interno del GHETTO Borgo Mezzanone e territorio; Decoro Urbano (esempio il verde pubblico, le buche sulle strade, le fontane Piazza Duomo piene di rifiuti e non funzionanti, sistemazione rete fognaria AQP (valvole) eccetera; Riqualificazione Ambientale – Area Stazione Carburante Gargan Petrol s.n.c. Lungomare Nazario Sauro e verifica di tutte le autorizzazioni concesse se legali oppure non legali; Mezzi ASE targhe non visive, pulizia dei mezzi a norma di legge e verifiche; Costruzione di un HUB TERMINAL BUS a Manfredonia a tutt’oggi inesistente perché?; Seguito Sentenza tribunale di Foggia n.2463/2021, omissioni in atti d’ufficio?; Assegnazioni alloggi Comunali e locali Comunali abbandonati, verifica.

Conclusioni: le interrogazioni e le interpellanze presentate dai consiglieri comunali di minoranza (opposizione) sono strumenti fondamentali di democrazia e di controllo amministrativo, specialmente quando la maggioranza che governa agisce in modo ritenuto insoddisfacente o poco trasparente.

Giuseppe Marasco