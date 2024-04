Manfredonia, il Circolo Tennis ad un passo dai playoff nazionali

SERIE C

Continua il cammino delle nostre ragazze, che nella quarta giornata del campionato di Serie C si sono imposte per 0-4 sul Giannoccaro Monopoli.



Il prossimo incontro sarà decisivo per mantenere il primato e conquistare l’accesso ai playoff nazionali per la promozione in Serie B.

Prossimo incontro🏠:

domenica 14 aprile

h10

Vs C.t. Mario Stasi Lecce

📍Contrada Garzia, Manfredonia (campi Silac)